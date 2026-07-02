Caso Larkin: Jueza otorga medida sustitutiva a Carlos Acevedo y saldrá de prisión

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La jueza del Tribunal Noveno de Setencia otorgó medida sustitutiva a Carlos Acevedo, por lo que enfrentará el proceso penal fuera de prisión.

La jueza Verónica Ruiz Lau del Tribunal Noveno de Sentencia, otorgó medida sustitutiva a Carlos Acevedo, piloto que embistió en tres ocasiones a un motorista en el zona 9, capitalina.

De esta cuenta, Acevedo enfrentará el inicio del juicio en su contra, programado para el el próximo 23 de julio fuera de prisión.

El abogado de la defensa, Fernando Guerra, manifestó su preocupación por la decisión asumida por juzgadora, pues aseguró que la figura delictiva por la que se acusa a Acevedo tiene una prohibición expresa en la ley.

Acevedo es acusado por el delito de homicidio doloso.

Justicia selectiva

Por su parte, la madre de Larkin Morales, motorista embestido, Monica Cuque Yuman, dijo que no es justo que la juzgadora haya decidido de esta forma, pues existen personas de la tercera edad que guardan prisión por algún delito cometido.

Señaló que esta es una muestra de la justicia selectiva que existe en este país, por lo que demando la aplicación de la leyes de forma igual para todas las personas.

Monica Cuque, madre del motorista Larkin Morales, dijo que no es justo que la juzgadora haya decidido otorgarle medidas sustitutiva a Carlos Acevedo, piloto que embistió al motorista en la zona 9. (Video: Estuardo Paredes/Colaborador). pic.twitter.com/mF3SvPB410 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 2, 2026

Este jueves dio inicio la audiencia de revisión de medida solicitada por la defensa de Carlos Acevedo, piloto que embistió en tres ocasiones a un motorista en la zona 9 capitalina.

Con esto, Acevedo busca continuar el proceso penal fuera de prisión y así enfrentar el juicio que fue programado para el próximo 23 de julio.

La audiencia se desarrolla en el Tribunal Noveno de Sentencia, a cargo de la jueza Verónica Ruiz Lau, quien decidirá si Acevedo continúa en la misma condición o bien sale de prisión.

Acevedo es acusado por el Ministerio Público (MP) por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Sobre el caso

El caso conocido como "Larkin" se refiere al motorista Larkin Morales, quien fue embestido tres veces en la zona 9 capitalina el pasado 25 de septiembre de 2025.

El conductor fue identificado como Carlos Acevedo, quien fue capturado el 24 de octubre de 2025.

En la audiencia para conocer si Acevedo iría a juicio, se observó por primera vez a Morales, quien perdió una pierna como resultado del referido accidente.