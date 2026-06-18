MP pide 50 años de cárcel por ataque contra Mayor del Ejército

Por el delito de asesinato en grado de tentativa, el MP pidió 50 años de prisión contra el acusado de haber atacado a Maribel de Jesús Molina Cárcamo, Mayor del Ejército asimilada
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El Ministerio Público (MP) solicitó 50 años de prisión contra José Oliva y/o Bryan Oliva, acusado de intentar dar muerte a la Mayor asimilada del Ejército, Maribel de Jesús Molina Cárcamo.
La petición del ente investigador fue presentada ante el Tribunal Sexto de Sentencia Penal por el delito de asesinato en grado de tentativa.
Con ello, el Tribunal fijó para el 19 de junio, a partir de las 10:00 horas la audiencia en la que se decidirá si Oliva ser condenado.
Sobre el caso
La mayor asimilada del Ejército fue atacada cuando transitaba por la 33 avenida, zona 7, Calzada Doroteo Guamuch Flores, el pasado 10 de junio de 2025.
Durante el atentado, Molina Cárcamo sufrió una herida de proyectil de arma de fuego en el cráneo y fue trasladada al Centro Médico Militar, zona 16.
Ese día la víctima se hacía acompañar de sus hijos quienes resultaron ilesos.