Muere Anne Schedeen actriz que interpretó a Kate Tanner en ALF

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Anne Schedeen quien interpretó a "Kate Tanner" en la serie"ALF" fallecióa los 77 años.

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La familia de la famosa madre que halló a un extraterrestre en una bodega de su casa, informó a los fanáticos acerca de la pérdida.

"Con profundo dolor tenemos que anunciar que Anne ha fallecido en paz. Deja atrás un extraordinario legado de energía creativa, humor inteligente y agudo, deleite familiar, adoración por sus pequeños perros, un odio hacia Trump, pasión por las compras de segunda mano y amor por las buenas historias. Estamos desolados sin ella. La queríamos mucho, como hicieron todos los que la conocieron", se escucha.

"ALF" se emitió de 1986 a 1990 y narraba la historia de un extraterrestre proveniente del planeta Melmac cuya nave se estrelló en la tierra, específicamente en la propiedad de la familia Tanner, quien lo escondió para que no fuera motivo de exámenes y experimentos por parte del gobierno.

Scheedeen reveló en una ocasión a People, cómo trabajar en el set era lento y tedioso debido a los detalles técnicos que requería el personaje.

"Todo era "extremadamente lento, caluroso y tedioso. Si tenías una escena con Alf, duraba una eternidad. Un episodio de 30 minutos requería de 20 a 25 horas de grabación. Algunos actores del reparto tenían personalidades difíciles. Todo el proyecto era como una gran familia disfuncional", contó.

Anne Schedeen

Nació el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregon. Además de ALF, participó en "Paper Dolls" (Muñecas de papel), "Emergency!" (¡Emergencia!) y "Simon & Simon", además de algunas colaboraciones en Se ha escrito un crimen, "El Increíble Hulk""y "Cheers".