Muere Victor Willis, cantante de Village People, a los 74 años

El pasado martes 30 de junio, falleció el reconocido cantante Victor Willis, a sus 74 años de edad.

Willis habría marcado su carrera musical al pertenecer al grupo musical, Village People, con quienes habría sido mundialmente reconocido por su canción "YMCA".

La noticia del fallecimiento de Willis fue realizada por su esposa a través de las cuentas del grupo en las redes sociales.

"Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, VICTOR WILLIS. Victor murió el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva", señala su esposa en una publicación en la página oficial de Willis.

Un dato interesante sobre esta canción es que terminó asociándose a la victoria del ahora presidente, Donald Trump, para su segundo mandato.

En numerosas ocasiones, Trump apareció en el escenario haciendo algunos de sus característicos pasos de baile del tema, acompañado por los integrantes del icónico grupo.

Ante ello, Willis declaró: "Village People actuará tanto para demócratas como para republicanos. No somos un grupo político".

La icónica canción se habría vuelto un himno para distintas comunidades, campañas y entidades. (Vía: AFP)