Descubre la Laguna Mezá, un tesoro natural escondido en Santa Cruz Muluá

La Laguna Mezá se consolida como uno de los principales destinos naturales de Santa Cruz Muluá. Este encantador balneario natural ubicado en Aldea La Lolita, no solo ofrece aguas frescas para un buen chapuzón, sino también una auténtica experiencia gastronómica.

En medio de un entorno tranquilo, la laguna Mezá, ubicada en aldea La Lolita, en el municipio Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, es un destino turístico natural de los más encantadores en el departamento.

Este balneario, situado a uno 17 km de distancia de la cabecera departamental, ofrece a los visitantes una experiencia que combina relajación, naturaleza y auténtica gastronomía local.

El sitio es vital para los pobladores que viven de la acuicultura. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

La laguna está rodeada de una abundante vegetación y quienes la visitan pueden disfrutar de sus aguas frías y frescas, ideales para darse un buen chapuzón o pasar una tarde de descanso en familia.

Además del paisaje, uno de sus mayores atractivos es apreciar la actividad productiva del área, pues los comunitarios sobreviven de la acuicultura como fuente de ingresos principal.

Por ello, preparan y sirven mojarras frescas en distintas presentaciones desde fritas y caldo, esto representa para quienes visitan el lugar una agradable experiencia gastronómica.

Los cayucos son parte del paisaje. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

La Laguna Mezá es un ejemplo de cómo las comunidades locales impulsan el turismo comunitario, aprovechando los recursos naturales, sin perder la esencia rural ni la hospitalidad que caracteriza a los muluenses.

Con su ambiente sereno, su gastronomía artesanal y su espíritu acogedor, la laguna Mezá se consolida como un tesoro natural de Santa Cruz Muluá, ideal para quienes buscan un escape lleno de frescura, sabor y contacto con la naturaleza.

Las mojarras frescas que venden en el lugar tientan al paladar. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Cómo llegar

Para visitar la laguna, la ruta más recomendable parte desde la cabecera departamental de Retalhuleu, donde se debe tomar la circunvalación e ingresar por la calle principal del cantón Tableros, zona 5. Posteriormente, sigue por la vía comunitaria que conduce hacia las comunidades Vista Hermosa, San José Las Flores y la aldea Boxomá.

Al llegar a Boxomá, puedes solicitar indicaciones a los vecinos del lugar, quienes con amabilidad te orientarán sobre el ingreso a la laguna El Mezá. El trayecto desde la cabecera de Retalhuleu hasta este lugar se recorre entre unos 35 a 40 minutos.