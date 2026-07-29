Las mujeres que habrían asesinado a un hombre para cobrar venganza

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El hombre habría asesinado meses antes a un familiar de las dos mujeres, que son madre e hija.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a una madre y su hija, señaladas de asesinar a un hombre de 48 años que meses antes había sido detenido por su presunta participación en el crimen de un familiar de ambas.

Se trata de Leopoldina "N", de 54 años, y Marcia "N", de 32.

Leopoldina y Marcia habrían asesinado al hombre que señalaban de matar a un familiar de ambas. (Foto: PNC)

La primera fue arrestada cuando tramitaba sus antecedentes policíacos en la comisaría de Chiquimula, mientras que la segunda fue localizada frente al Complejo de Justicia del Organismo Judicial, en la zona 2 de este departamento.

Ambas son las principales sospechosas de disparar contra el hombre el pasado 22 de julio en la aldea Plan de La Arada, caserío Cruz de Charma, en Jocotán.

La víctima, quien era señalado de asesinar a un pariente de las capturadas, falleció en el lugar a consecuencia de las heridas de bala.