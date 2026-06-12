¡Ataque en la zona 11! Dispararon contra un camión repartidor

-

Los bomberos Municipales atendieron a tres personas que viajaban en el camión que resultó atacado por desconocidos.

OTRAS NOTICIAS: Esto habría pasado con conductor que cayó al vacío en zona 15

Durante la mañana de este viernes 12 de junio, sujetos desconocidos emboscaron y atacaron un camión repartidor de bebidas.

El vehículo del transporte pesado circulaba sobre la 3a. avenida y 6a. calle de la colonia El Progreso, ubicada en zona 11, cuando fueron interceptados por desconocidos.

Los sujetos iniciaron a disparar al camión en donde se transportaban tres personas a bordo. El ataque armado dejó múltiples impactos de bala en el transporte.

La Policía Nacional Civil (PNC) investiga el hecho para dar con los responsables, luego de que no se concretara el objetivo del ataque. Las víctimas fueron atendidas por los Bomberos Municipales.

Los tres trabajadores resultaron ilesos tras el incidente armado. La Policía Nacional Civil mantiene el área acordonada para el procesamiento de indicios y la recolección de testimonios. pic.twitter.com/ThxqJtwVuA — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) June 12, 2026

Cambios en incidencia criminal por el Mundial

Pese a que los incidentes criminales parecen no disminuir, las autoridades detallan que durante la celebración del Mundial de Fútbol, históricamente, se registra una baja en la comisión de algunos delitos.

David Custodio Boteo, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que durante encuentros deportivos de gran magnitud sí se registra una reducción temporal de algunos delitos, porque gran parte de la población permanece concentrada viendo los partidos.

No obstante, indicó que la institución mantiene operativos en puntos estratégicos debido a que delincuentes oportunistas aprovechan la concentración de personas en estadios, bares y restaurantes.

"Muchas veces el delincuente aprovecha el descuido de las personas mientras están viendo a su equipo", afirmó Boteo, quien agregó que durante esos eventos se reportan robos de dinero, celulares, motocicletas y vehículos en comercios y estacionamientos.

EN CONTEXTO: Así cambian las Copas del Mundo la dinámica del crimen en Guatemala

Zonas vulnerables

Según Boteo, las zonas 1, 3, 6, 7, 11, 18 y 21 de la capital, así como Mixco y Villa Nueva, registran mayor riesgo de hechos delictivos después de partidos de futbol debido a la alta concentración de aficionados, comercios y consumo de alcohol.

El jefe policial explicó que en estos sectores suelen incrementarse homicidios, riñas, robos, accidentes de tránsito y alteraciones al orden público al finalizar los encuentros deportivos.