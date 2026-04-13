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Colisiones y accidentes: Municipalidad evidencia en video los percances viales

  • Por Reychel Méndez
12 de abril de 2026, 20:28
La Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez realizan recomendaciones para los conductores del municipio. (Foto: Captura de video)&nbsp;

La Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez realizan recomendaciones para los conductores del municipio. (Foto: Captura de video) 

Los percances e imprudencias viales han quedado grabados en cámara y las autoridades se pronuncian.

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La Municipalidad de Pastores, del departamento de Sacatepéquez, ha compartido por medio de redes sociales un video de algunos percances e imprudencias que cometen los conductores en las calles del municipio. 

En el mismo brindan algunas recomendaciones ya que se han registrado que en estos percances han resultado personas heridas.

Por lo tanto, el comunicado está dirigido especialmente para que los conductores eviten transitar en estado de ebriedad, que circulen con precaución y para que revisen los vehículos y así evitar accidentes.

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