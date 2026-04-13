Así despidieron a Jesler Palacios entre música, flores y condolencias (video)

Familiares y seres queridos dieron el último adiós a Jesler Palacios tras varios días de incertidumbre.
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Jesler Estuardo Palacios Recinos, de 28 años, fue sepultado este domingo 12 de abril en el Cementerio General, de la zona 6 de Huehuetenango.
El cortejo salió de la casa del joven, ubicada en el barrio Alegre, zona 4, del mismo departamento, donde la familia, amigos y vecinos los acompañaron por las principales calles y avenidas entre llantos, arreglos florales y resignación.
El recorrido lo iniciaron en un camión, a su paso, se fueron uniendo más vecinos, quienes, a pesar del fuerte sol, se cubrieron con sombrillas y brindaron sus muestras de cariño a la familia del fallecido.
Lo llevaron en hombros
A pocos metros del cementerio, bajaron el féretro y en hombros lo cargaron hasta ingresar al camposanto, donde cada uno expresó sus sentimientos hacia Jesler y compartieron palabras de aliento a los familiares.
"Un joven lleno de alegría, amable y, sobre todo, humilde, que realmente duele verlo partir; también ver a su pequeño hijo que dice: 'Mi papá es muy fuerte y sé que va a volver'", expresó Estuardo Hidalgo.
Según Hidalgo, el fallecimiento de Jesler fue muy doloroso, ya que todos lo conocían por ser buen muchacho.