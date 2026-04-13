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Así despidieron a Jesler Palacios entre música, flores y condolencias (video)

  • Con información de Maynor Merida/Colaborador
12 de abril de 2026, 19:42
Tras varios días de búsqueda, familiares de Jesler Palacios pudieron darle el último adiós. (Foto: Redes Sociales)

Tras varios días de búsqueda, familiares de Jesler Palacios pudieron darle el último adiós. (Foto: Redes Sociales)

Familiares y seres queridos dieron el último adiós a Jesler Palacios tras varios días de incertidumbre.

OTRAS NOTICIAS: Estas fueron las palabras del padre de Jesler Palacios durante el funeral (video)

Jesler Estuardo Palacios Recinos, de 28 años, fue sepultado este domingo 12 de abril en el Cementerio General, de la zona 6 de Huehuetenango.

El cortejo salió de la casa del joven, ubicada en el barrio Alegre, zona 4, del mismo departamento, donde la familia, amigos y vecinos los acompañaron por las principales calles y avenidas entre llantos, arreglos florales y resignación.

El recorrido lo iniciaron en un camión, a su paso, se fueron uniendo más vecinos, quienes, a pesar del fuerte sol, se cubrieron con sombrillas y brindaron sus muestras de cariño a la familia del fallecido.

El cuerpo de Jesler fue trasladado mientras tocaban música en vivo (Foto: Maynor Merida/Colaborador)
El cuerpo de Jesler fue trasladado mientras tocaban música en vivo (Foto: Maynor Merida/Colaborador)

Lo llevaron en hombros

A pocos metros del cementerio, bajaron el féretro y en hombros lo cargaron hasta ingresar al camposanto, donde cada uno expresó sus sentimientos hacia Jesler y compartieron palabras de aliento a los familiares.

Amigos y familiares se unieron a la sepultura de Jesler Palacios. (Foto: Maynor Merida/Colaborador)
Amigos y familiares se unieron a la sepultura de Jesler Palacios. (Foto: Maynor Merida/Colaborador)

"Un joven lleno de alegría, amable y, sobre todo, humilde, que realmente duele verlo partir; también ver a su pequeño hijo que dice: 'Mi papá es muy fuerte y sé que va a volver'", expresó Estuardo Hidalgo.

Según Hidalgo, el fallecimiento de Jesler fue muy doloroso, ya que todos lo conocían por ser buen muchacho.

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