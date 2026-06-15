Velocidad y técnica: Así juega Nelson Andrade, la promesa del futbol nacional

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Nelson Iván Andrade López, el talentoso extremo derecho de Quetzaltenango, se consolida como una de las figuras del futbol de Guatemala. Con experiencia en el Deportivo Malacateco y el Puntarenas FC de Costa Rica, Andrade destaca por su velocidad y técnica en la Liga Mayor

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El futbol de Guatemala proyecta talentos hacia el plano internacional y uno de los nombres que más suena en la actualidad es el de Nelson Andrade.

Con un juego caracterizado por la velocidad y un excelente dominio técnico, este joven futbolista se ha consolidado como una de las realidades más tangibles y prometedoras del balompié centroamericano.

Nelson Iván Andrade López nació el 19 de diciembre de 2000 en el municipio de Génova, Quetzaltenango. Desde sus primeros años, el terreno de juego fue el espacio ideal para moldear las virtudes que hoy lo hacen destacar.

En su debut con Puntarenas, Nelson Andrade anotó dos goles. (Foto: Sergio Fut Peten)

Su camino hacia la élite ha sido el fruto de un proceso formativo sólido y sumamente competitivo en las ligas guatemaltecas. Andrade inició su trayectoria en el fútbol federado vistiendo la camiseta de Génova FC, el equipo de su tierra natal, donde compitió en la Tercera y en la Segunda División.

El buen rendimiento del juvenil llamó la atención de Coatepecano IB, escuadra en la que militó en las mismas categorías de ascenso, sumando valiosos minutos de experiencia, madurez táctica y un roce físico fundamental para dar el gran salto.

El salto a la Liga Mayor

El talento de Nelson Andrade no tardó en tocar las puertas de la máxima categoría, ya que su debut oficial en la Liga Mayor se dio vistiendo los colores del CSD Sololá, plantel que le permitió demostrar que su calidad estaba lista para el máximo circuito.

El deportista originario de Génova, Quetzaltenango, jugó en Costa Rica. (Foto: Cortesía)

Sin embargo, su verdadera explosión futbolística se ha consolidado defendiendo los colores del Deportivo Malacateco. Bajo la disciplina táctica del cuadro fronterizo, se ha transformado en una de las armas ofensivas más peligrosas de la Liga Nacional.

Como pieza clave de los toros, destaca por su rol de extremo derecho puro, combinando un cambio de ritmo letal con una acertada toma de decisiones en el último tercio del campo.

La capacidad que posee para romper líneas defensivas y generar superioridad numérica a través del desborde y el desequilibrio lo han convertido en el dolor de cabeza de los defensores rivales.

Tiene la posición de delantero en extremo derecho. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Experiencia Internacional

El gran nivel mostrado a nivel nacional hizo que el talento de Andrade trascendiera las fronteras de Guatemala. Esto lo llevó a vivir una importante etapa en el extranjero al ser fichado por Puntarenas FC de la Primera División de Costa Rica.

En la exigente liga costarricense, el extremo guatemalteco sumó experiencia internacional y valiosos minutos en competiciones como el torneo de Liga y la Copa de Costa Rica, logrando incluso anotar goles clave que ratificaron su calidad en tierras ticas.

A sus 25 años y con un valor de mercado en constante alza, Nelson Iván Andrade se proyecta como un atleta de alta calidad con un futuro brillante a nivel nacional y en el panorama del futbol regional.