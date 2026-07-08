Neymar estaría analizando dejar el futbol profesional

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El futuro de Neymar atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, donde la Canarinha cayó ante Noruega. La derrota no solo significó el adiós del equipo al torneo, sino que también fue su último partido con la selección.

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Luego del encuentro, el atacante decidió quedarse en Estados Unidos para compartir unos días con su familia y analizar con tranquilidad los próximos pasos de su trayectoria profesional. Según dicen varios medios brasileños, el entorno del delantero aseguran que Neymar estaría analizando retirarse y dejar el futbol profesional.

Por ahora, el 10 aún no ha tomado una determinación definitiva y que cualquier decisión dependerá únicamente de su voluntad. Si bien el escenario más probable es que regrese a Santos para cumplir el contrato que lo vincula con el club hasta diciembre, esa continuidad no está asegurada.

⚠️ NEYMAR JÚNIOR PODRÍA RETIRARSE DEL FÚTBOL EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.



Vía @UOL. pic.twitter.com/5RapmpZcy2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 8, 2026

Cansado

Entre los aspectos que más influyen en su reflexión aparece el desgaste que siente con el ambiente del futbol. Incluso antes del inicio de la Copa del Mundo, allegados comentaban que Neymar se mostraba agotado, especialmente por la relación que mantiene con la prensa, ya que considera que su aporte durante 15 años en la selección brasileña no fue valorado como esperaba

De cara al futuro, el atacante contempla distintas posibilidades: continuar en Santos hasta finalizar su vínculo el 31 de diciembre, aceptar una propuesta para jugar en una liga con menor nivel de exigencia o el retiro definitivo.