Niña sobrevive a un ataque armado en Escuintla

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Según testigos, varios hombres armados salieron de una zona boscosa, interceptaron el vehículo donde viajaban varias personas y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas sin mediar palabra.

Una niña de 2 años sobrevivió a un brutal ataque con arma de fuego en el que murieron cuatro adultos cerca de la finca Cabanú en el municipio de la Democracia, Escuintla.

Las víctimas se transportaban en un picop por una calle de terracería cuando, según testigos, hombres armados salieron de una zona boscosa, los interceptaron y acribillaron.

Bomberos Municipales Departamentales indicaron que entre los cuerpos del piloto y la mujer que iba de copiloto, quedó la menor, quien presentaba crisis nerviosa y no había sido herida.

Una de las hipótesis preliminares, que investigan las autoridades, es que el caso estaría relacionado con un intento de asalto, debido a que las víctimas presuntamente transportaban dinero; sin embargo, esa versión es investigada.

Cuatro adultos fallecieron durante el ataque armado. (Foto: ASONBOMD)

Logran identificar a las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Adán Alberto Sánchez, de 42 años, quien conducía el automóvil; María Elvira Pacán Mayorga, de 59, y Erika Meliza Girón Sandoval, de 19, quienes quedaron dentro del picop.

Mientras que a unos metros fue localizado Jonathan Alexander López Chávez, de 18 años, quien viajaba con ellos ya que lo acercarían a su destino.

Técnicos del Ministerio Público (MP) realizaron el procesamiento de la escena y localizaron casquillos de arma de fuego como indicios del ataque para establecer la causa y dar con los responsables.