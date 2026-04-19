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Manifestantes bloquean el paso en el Periférico este domingo

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de abril de 2026, 11:14
El paso fue cerrado con objetos para evitar la circulación.&nbsp;(Foto: Fredy Hernández/SOY502)

El paso fue cerrado con objetos para evitar la circulación. (Foto: Fredy Hernández/SOY502)

El paso con dirección a la Universidad de San Carlos está bloqueado.

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Un grupo de personas se ha instalado desde horas de la mañana de este domingo 19 de abril sobre el final del Anillo Periférico.

La vía hacia la Universidad de San Carlos permanece bloqueada debido a la presencia de objetos y manifestantes que rechazan los resultados de la elección del rector.

(Foto: Fredy Hernández/SOY502)
(Foto: Fredy Hernández/SOY502)

Se espera la presencia de las autoridades para poder coordinar la circulación del lugar.

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