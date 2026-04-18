Esto se sabe sobre el crimen de Emily, la joven que estaba desaparecida

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El cuerpo de la víctima fue abandonado en una finca.

La desaparición de Emily Fernanda Gómez Chávez, de 18 años, ha causado indignación y tristeza, luego de que este 17 de abril se confirmara su fallecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, Emily estaba a vísperas de cumplir 19 años, un día después de su desaparición.

Esta fue la ficha de búsqueda activada tras la desparición de Emily. (Foto: Alerta Isabel - Claudina)

Según sus familiares, la joven salió de casa luego de que fuera invitada por una "amiga" para almorzar por su cumpleaños. Sin embargo, dejaron de tener contacto con ella.

Tras días de búsqueda, la noche del 8 de marzo se encontró el cuerpo de una mujer con señales de violencia, este fue abandonado en una finca en el municipio de Barberena, Santa Rosa.

Las características del cuerpo y la cercanía al lugar donde fue vista por última vez arrojaron indicios que se podría tratar de Emily. Pero confirmar su identidad podría llevar algún tiempo, dado que la escena estaba manipulada con otros restos humanos.

Los sospechosos

Mientras tanto las investigaciones de su desaparición por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) continuaron, vinculando a:

Ezequiel P., de 36 años.

Jonathan A., de 20 años.

Ludwin M., de 28 años.

Breyner D., de 20 años.

Erick L., de 40 años.

Yeimi H., de 20 años

Los cuales fueron arrestados el pasado 12 de marzo.

(Foto: Archivo/Soy502)

Las pistas arrojan que su muerte se debió a una posible venganza por un conflicto amoroso.

Yeimi H. al momento de su captura. (Foto: MP)

Confirman su muerte

El viernes 17 de abril, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) confirmo que se trataba de Emily.

Familiares de la víctima velan sus restos y exigen justicia para esclarecer el caso.