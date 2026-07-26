Norris logra en Hungría su primera victoria de la temporada en la Formula 1

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El piloto británico Lando Norris (McLaren) se impuso este domingo en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en el circuito Hungaroring, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

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El británico, que arrancó desde la pole position este undécimo GP de 23 de la temporada, perdió el liderato en la primera vuelta tras ser adelantado por su compañero australiano Oscar Piastri, pero logró recuperar la posición a mitad de carrera y aseguró su primera victoria de la temporada.

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En la segunda tanda de paradas en boxes, Norris fue el gran beneficiado. Piastri, que entró antes que su compañero, perdió muchísimo tiempo en su regreso a la pista por un toque con Carlos Sainz (Williams) mientras doblaba al español. Eso favoreció que Norris, tras realizar su parada, ganase la posición a su compañero de equipo.

Pero lo peor para el australiano aún estaba por llegar, y a falta de 14 vueltas tuvo que abandonar por un problema en la caja de cambios de su auto.

Para entonces, el líder del Mundial, el italiano Kimi Antonelli, afectado en la salida por una sanción que le hizo arrancar en séptima posición, se había colado en la lucha por el podio gracias a una estrategia a una sola parada, y se vio beneficiado por el abandono de Piastri y el posterior coche de seguridad virtual.

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En su lucha por subir al cajón, Lewis Hamilton (Ferrari) aprovechó ese coche de seguridad virtual para realizar una parada y luchar contra Antonelli, pero fue sancionado con cinco segundos por acelerar en su paso por boxes y terminó quinto, por detrás del monegasco y compañero de equipo Charles Leclerc.

Por su parte, los pilotos latinoamericanos quedaron fuera de la zona de puntos: el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) quedó 11º, el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue 15º y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) sumó el tercer abandono en las últimas carreras.

La Fórmula 1 entra en su parón veraniego y volverá a la acción en Países Bajos del 21 al 23 de agosto.

*Con información de AFP