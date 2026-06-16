¡Prepárate! Así estará el clima este martes 16 de junio

Las lluvias continuarán en gran parte del territorio guatemalteco.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) dio a conocer las condiciones climáticas para este martes 16 de junio en el territorio nacional.
De acuerdo con los expertos, se prevé que continúe el paso de ondas del este, lo que podría mantener un ambiente cálido, pero lluvioso.
Para el amanecer se prevé neblina sobre la franja transversal del norte y occidente. Mientras que durante el resto de la mañana se esperan pocas nubes y nubosidad dispersa en el país con ambiente cálido.
Para las horas de la tarde y noche, se pronostica mayor nubosidad con lluvias locales y actividad eléctrica en el occidente, bocacosta, sur del altiplano central y Pacífico.
Además, se prevén posibles lluvias dispersas en valles de oriente. Para el resto del país se mantendría una nubosidad dispersa.
Fenómeno de El Niño
El Insivumeh informó que el fenómeno de El Niño se encuentra en transición y mantiene vigilancia permanente de las condiciones océano-atmosféricas para brindar información oportuna a Guatemala.