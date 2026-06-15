Oliver Tree deja sin herencia a su familia tras su muerte

-

Oliver Tree declaró en una entrevista que si fallecía nadie de su familia recibiría "ni un centavo".

OTRAS NOTICIAS: Fallece Oliver Tree en trágico accidente de helicóptero

El 25 de abril, en el podcast "The Zach Sang Show" el cantante dijo: "No considero que ninguna parte de la riqueza ni de los frutos que se generan gracias a ella [su carrera] me pertenezca. Así que, cuando muera, ya lo he dejado organizado, mi testamento establece que, al fallecer yo, nadie de mi familia recibirá ni un centavo".

En la conversación también habló de qué habría deseado en caso de haber encontrado pareja y formado una familia antes de morir:

"Si tengo esposa, hijos o lo que sea, no van a recibir ni un maldito centavo... Pagaré los estudios universitarios de mis hijos, pero no van a tener la vida resuelta desde la cuna, ya tienen su futuro asegurado gracias a lo que mi padre logró en la década de los 2000, la idea es que cuando yo muera todo el dinero regrese a los artistas".

También incluyó una conversación sobre cómo esperaba que sus creaciones dejaran un legado:

"Cuando muera mi arte seguirá generando ingresos residuales y probablemente valdrá más que ahora. La gente por fin valorará mis estúpidos y jodidos videos o mis estúpidas y jodidas canciones, así es como la gente te valora: cuando ya no estás. Básicamente he creado un comité para cuando fallezca y planeo organizarlo mientras aún viva en el que todos votarán para decidir a quién se destina el dinero cada año".

Tree falleció a los 32 años la mañana del domingo 14 de junio, tras la colisión de dos helicópteros, él viajaba en uno de ellos, en el suroeste de Río de Janeiro.

MIRA: