Óscar Santis se despide de Antigua GFC para ser legionario

Luego de varias semanas en negociaciones, Óscar Santis logró un acuerdo para ser nuevamente legionario y poder unirse al Brunei DPMM FC, de la Superliga de Malasia, según confirmó Antigua G.F.C. este jueves en un comunicado.
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Y es que el delantero nacional, clave en los últimos campeonatos de los coloniales, tenía el deseo de volver a representar a Guatemala fuera de nuestras fronteras, tras su breve paso en Europa por el Dinamo Tbilisi de Georgia en el 2024.
Antigua G.F.C. informó que llegó a un acuerdo con el Brunei DPMM FC para ceder a préstamo a Santis, ya que el jugador guatemalteco aún tiene contrato vigente con la institución panzaverde.
La baja de Santis será sensible en el plantel que dirige Mauricio Tapia, por lo que no se descarta que Antigua salga al mercado a tratar de fichar a un jugador que pueda darle un rendimiento similar en ofensiva, sobre todo en cuanto a goles.
Santis viajará en los próximos días a Malasia para poder incorporarse a su nuevo equipo y empezar la pretemporada junto a sus compañeros. La Superliga, que recién terminó en mayo pasado, comenzaría su nuevo curso a finales de julio o principios de agosto.