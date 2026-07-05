Padre e hijo mueren en ataque armado

Un padre y su hijo fueron hallados entre ramas y hojas luego de sufrir un ataque armado.
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En un sector montañoso de la finca El Paraíso, ubicada en el municipio de Mataquescuintla, Jalapa, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre y un niño con signos de violencia.
Las víctimas fueron identificadas por vecinos como "Rolando" y "Jarvin", de 12 años , quienes eran originarios del caserío El Cielito.
Los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y fueron ubicados abandonados a la orilla de la ruta. En el lugar también se halló una motocicleta, en la que se presume viajaban las víctimas.
Vecinos manifestaron su preocupación, pues meses atrás encontraron a un familiar de las víctimas bajo las mismas condiciones en el sector de Sansupo, comunidad de Santa María Xalapan.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realizaron las diligencias correspondientes y serán las encargadas de esclarecer este doble crimen e identificar a los responsables.