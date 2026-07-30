Estados Unidos e Irán estarían negociando desescalada tras bombardeos

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Entre las negociaciones se encuentra la liberación del paso por el estrecho de Ormuz, el cual ha sido afectado por las tensiones entre ambas partes.

Pakistán, mediador entre Estados Unidos e Irán, afirmó este jueves 30 de julio que ambas partes negocian una desescalada después de una nueva serie de bombardeos nocturnos en Medio Oriente.

Después de casi una semana de pausa, estas hostilidades reavivaron nuevamente el conflicto que, además, parece extenderse a otros países hasta ahora relativamente al margen como Irak o Egipto.

"Las negociaciones entre las partes siguen en curso, especialmente en lo que respecta al estrecho de Ormuz y a la desescalada", declaró a la prensa el portavoz de la cancillería pakistaní, Tahir Andrabi.

También afirmó que su país hacía "todo lo posible" para reconducir el protocolo de acuerdo firmado en junio, que preveía abrir un ciclo de negociaciones de paz entre ambas partes.

Estados Unidos e Irán negocian con respecto al estrecho de Ormuz. (Foto ilustrativa: iStock)

Importancia del mar Rojo

Antes de la reanudación de las hostilidades, Estados Unidos había dicho que el breve cese de los combates con Irán se dio para facilitar una nueva ronda de negociaciones, incluso sobre el estrecho de Ormuz.

Este jueves, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, afirmaron que dos petroleros habían retrocedido después de intentar cruzar ese paso con ayuda estadounidense, uno de ellos en llamas.

Las tensiones en ese estrecho, por donde circulaba el 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra, potenciaron la importancia del mar Rojo como vía comercial alternativa para Arabia Saudita.

Sin embargo, la semana pasada, los rebeldes hutíes, un grupo respaldado por Irán que controla amplias extensiones de Yemen, anunciaron un bloqueo naval de los puertos sauditas en un nuevo frente indirecto de este conflicto.

Las tensiones en el estrecho de Ormuz potenciaron la importancia del mar Rojo como vía comercial alternativa para Arabia Saudita. (Foto ilustrativa: iStock)

El gobierno yemenita reconocido internacionalmente incluso acusó a este grupo rebelde de querer imponer un peaje en el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el océano Índico.

*Con información de AFP