Fatal accidente: conductora fallece tras derrapar en ruta al Pacífico

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La víctima sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte tras el percance vial.

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Un fatal accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este jueves 30 de julio en el kilómetro 10.5 de la ruta al Pacífico, en la bajada de Villalobos, Villa Nueva.

En el percance vial se vio involucrada una motorista que, por causas desconocidas, perdió el control y terminó derrapando sobre la cinta asfáltica.

La víctima es una mujer que se conducía en una motocicleta. (Foto: CBM)

Bomberos Municipales fueron alertados y tras arribar al lugar de los hechos constataron que la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima no pudo ser identificada en el lugar, en donde quedó su vehículo de color negro con verde y con placas de circulación M-079MRP.

Junto al cuerpo de la víctima quedó un bolso y un casco. (Foto: CBM)

Las autoridades competentes quedaron a cargo del resguardo de la escena, mientras se desarrollaron las diligencias e investigaciones correspondientes.