"Pako GT" da el último adiós a su mamá "La MiAmor", a su papá y a su hermano

-

El creador de contenido "Pako GT" brindó declaraciones durante el funeral de sus familiares.

Este martes 28 de julio se realiza el funeral de los familiares del tiktoker "Pako GT" en la residencia de ellos, luego de que fueran víctimas de un hecho criminal en Villa Canales.

Con la presencia de más familiares y amigos, se llevan a cabo las honras fúnebres con las que le dan el último adiós a las víctimas, incluyendo la tiktoktera "La MiAmor".

Acompañados de coronas de flores y recuadros con las fotografías de cada uno de los familiares de Francisco Tello, más conocido en redes sociales como "Pako GT", se despiden de sus seres queridos.

Familiares y amigos se despiden de las víctimas. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

"Una familia decente"

"Estoy triste, siento un gran dolor y lo único que pido es que ellos estén en un mejor lugar", dijo Francisco Tello.

Asimismo, mencionó que leyó "muchos comentarios negativos en las redes sociales" sobre el supuesto motivo del ataque, "que por pandillas, por territorio, por venta de drogas, y nada que ver. Fuimos una familia decente, nunca nos vimos en malos pasos, mi papá nos inculcó lo mejor en la vida", agregó Tello.

Su padre, quien se dedicaba a la panadería, "nos enseñó a ser panaderos, somos profesionales en panadería con mis hermanos y con mi mamá hacíamos videos en TikTok", señaló.

Por otra parte, expresó que espera "justicia divina, porque la justicia de Guatemala no sirve para nada. Esto se va a quedar impune como muchos casos, hay muchas familias con sus familiares muertos que no han investigado nada y nunca se da con los paraderos", puntualizó Tello.