El salvadoreño que estaba de manera ilegal en Guatemala

Tras constatar que se trataba de un presunto pandillero, fue entregado a la autoridades salvadoreñas.
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En un operativo en conjunto, elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), y de la Subestación policial de Pedro Alvarado, Moyuta, Jutiapa, expulsaron a un integrante de la pandilla de la Mara Salvatrucha que se encontraba ilegalmente en el país.
El pandillero fue identificado como Marvin Rodríguez, alias "Manso" de nacionalidad salvadoreña, quien fue localizado en la aldea El Sitio, Oratorio, Santa Rosa.
Al capturado se le observaron tatuajes que lo vinculaban a la estructura criminal MS, por lo que, al requerirle sus documentos y verificar que había ingresado de forma irregular al país fue entregado a las autoridades salvadoreñas en la aduana La Hachadura.