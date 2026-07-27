Papelón de Boca: cae 3-0 ante Deportivo Riestra en el torneo argentino

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Boca Juniors jugó muy mal y protagonizó un papelón en su visita al humilde Deportivo Riestra, que lo goleó por 3-0 en uno de los partidos jugados este domingo por la primera fecha del torneo Clausura de la primera división del futbol argentino.

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Riestra no necesitó tener la pelota y le alcanzó con mostrar un poco de profundidad para anotar en su primera llegada, cuando Braian Sánchez marcó al minuto 6 con un cabezazo desde el centro del área.

El segundo local provino tras otro error del fondo xeneize, en un tiro de esquina en el que Riestra cabeceó tres veces dentro del área, hasta que el uruguayo Antony Alonso, al 22, superó la débil resistencia del portero colombiano Álvaro Montero.

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El tercer tanto local también tomó mal parado a Boca, porque de un tiro de esquina para los visitantes llegó un rechazo y Alexander Díaz tomó el balón a la salida de área y comandó un contraataque sin que lo pudieran frenar ninguno de sus rivales para definir por arriba de Montero, al 38.

El Malevo, como es reconocido Riestra, está obligado a sumar puntos porque está entre los últimos en la tabla anual, con apenas un partido ganado en el torneo Apertura, y corre peligro de caer a segunda división.

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El técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, había dispuesto una formación alternativa, ya que reservó a varios titulares para el partido del jueves próximo contra O'Higgins, de Chile, por los playoffs de acceso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará en Rancagua.

En el segundo tiempo hizo ingresar al colombiano Sebastián Villa, al paraguayo Ángel Romero y al delantero uruguayo Miguel Merentiel, pero poco cambió en un Boca que tuvo el 80% de la posesión, pero nunca logró inquietar al arquero Nacho Arce, mientras que Riestra convirtió tres goles en sus cuatro remates al arco.

*Con información de AFP