¡Paralizado! Así se encuentra el tránsito en Villa Hermosa

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El paso en el sector quedó habilitado, pero otro bloqueo mantiene detenidos a los vehículos.

El tránsito se ha paralizado en la ruta principal de Prados de Villa Hermosa, en San Miguel Petapa tras bloqueos realizados por manifestantes.

Pese a que las autoridades llegaron a un acuerdo con los manifestantes para que en dicha ubicación quedara habilitada la vía, el tránsito sigue siendo afectado.

Esto se debe a que en la ruta Álamos, en Villa Canales, continúa otro bloqueo y no permite que el tránsito fluya.

Tránsito paralizado en ruta principal de Prados de Villa Hermosa debido a manifestaciones.



: José Pos / Nuestro Diario pic.twitter.com/MCWlCJ6Qlp — Geber Osorio (@OsorioGeber) July 22, 2026

Vías alternas

Como rutas alternas se podrían utilizar la calzada Raúl Aguilar Batres con dirección hacia Cenma, o bien, por el centro de Villa Nueva.