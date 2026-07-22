¡Paralizado! Así se encuentra el tránsito en Villa Hermosa

El paso en el sector quedó habilitado, pero otro bloqueo mantiene detenidos a los vehículos.
EN CONTEXTO: ¡Atención! Estos son los puntos bloqueados durante esta tarde de miércoles
El tránsito se ha paralizado en la ruta principal de Prados de Villa Hermosa, en San Miguel Petapa tras bloqueos realizados por manifestantes.
Pese a que las autoridades llegaron a un acuerdo con los manifestantes para que en dicha ubicación quedara habilitada la vía, el tránsito sigue siendo afectado.
Esto se debe a que en la ruta Álamos, en Villa Canales, continúa otro bloqueo y no permite que el tránsito fluya.
Vías alternas
Como rutas alternas se podrían utilizar la calzada Raúl Aguilar Batres con dirección hacia Cenma, o bien, por el centro de Villa Nueva.