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¡Paralizado! Así se encuentra el tránsito en Villa Hermosa

  • Por Geber Osorio
22 de julio de 2026, 13:32
El tránsito ha sido afectado este miércoles debido a manifestaciones. (Foto:&nbsp;José Pos/Colaborador)

El tránsito ha sido afectado este miércoles debido a manifestaciones. (Foto: José Pos/Colaborador)

El paso en el sector quedó habilitado, pero otro bloqueo mantiene detenidos a los vehículos.

EN CONTEXTO: ¡Atención! Estos son los puntos bloqueados durante esta tarde de miércoles

El tránsito se ha paralizado en la ruta principal de Prados de Villa Hermosa, en San Miguel Petapa tras bloqueos realizados por manifestantes.

Pese a que las autoridades llegaron a un acuerdo con los manifestantes para que en dicha ubicación quedara habilitada la vía, el tránsito sigue siendo afectado.

Esto se debe a que en la ruta Álamos, en Villa Canales, continúa otro bloqueo y no permite que el tránsito fluya.

Vías alternas

Como rutas alternas se podrían utilizar la calzada Raúl Aguilar Batres con dirección hacia Cenma, o bien, por el centro de Villa Nueva.

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