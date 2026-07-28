Pareja volvió de EE. UU. y fue hallada sin vida en Guatemala

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La bebé de las víctimas fue hallada con vida junto con los cuerpos de sus padres.

El regreso a Guatemala, tras varios años en Estados Unidos, iba a ser un nuevo comienzo para una pareja junto con su bebé. Sin embargo, sus planes terminaron de forma inesperada y violenta, pues los padres de familia murieron asesinados.

Nixon Giovanni Pérez Paz, de 43 años, y Glendy Marisol González de la Cruz, de 25, habían migrado en busca de mejores oportunidades y para escapar de la violencia y las dificultades económicas en su tierra natal.

Él residía sin estatus migratorio en Overland, Misuri, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron en abril de este año cuando iba con su hermano Rolando a realizar un trabajo de techado. El familiar de Nixon declararía más adelante que los oficiales no les mostraron ninguna orden, pero sí les indicaron que los estaban arrestando por entrar ilegalmente al condado.

Los guatemaltecos eran padres de tres niñas. (Foto: KCUR)

Al poco tiempo, los deportaron a ambos Guatemala, mientras que Glendy permaneció en EE. UU. junto a sus tres hijas. Trabajó en dos empleos y mantenía un proceso de asilo, pero decidió regresar voluntariamente a su país natal debido a las dificultades económicas y al temor de ser detenida y separada de sus niñas.

La pareja desapareció el 20 de julio luego de salir de su vivienda en San Andrés Villa Seca, en Retalhuleu, para realizar un trámite relacionado con una motocicleta. Al día siguiente, familiares localizaron sus cuerpos entre cañaverales, guiados por el llanto de su bebé de 14 meses, quien sobrevivió con signos de deshidratación.

La Policía Nacional Civil informó que ambos estaban amordazados, con manos y pies atados, presentaban señales de violencia y heridas de bala. En la escena fueron localizados casquillos de arma de fuego y el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para establecer el móvil e identificar a los responsables.

La pareja desapareció junto con su bebé. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Reacciones en EE. UU.

Tras el asesinato de los guatemaltecos, ICE confirmó la detención y deportación de Nixon, alegando que se encontraba de forma irregular en Estados Unidos. Además, la agencia aseguró que el connacional tenía una infracción en Palm Beach, Florida, por posesión de un recipiente abierto con alcohol; y dos condenas en Misuri por conducir en estado de ebriedad.

Al respecto, el medio KCUR consultó en la base de datos de Misuri y no encontró datos sobre los antecedentes del guatemalteco, excepto por una declaración de culpabilidad de 2024 por conducir sin licencia válida. Mientras tanto, la infracción en Florida fue retirada por la fiscalía local.

Los cuerpos sin vida de la pareja fueron encontrados en un cañaveral. (Foto: PNC)

Finalmente, ICE rechazó vincular la muerte de los esposo con sus acciones y sostuvo que su labor se centra en hacer cumplir la legislación vigente. "Desde el primer día, las fuerzas del orden del DHS han cumplido la promesa del presidente Donald Trump al pueblo estadounidense de arrestar y deportar a inmigrantes ilegales con antecedentes penales", añadió.

Por otra parte, el crimen provocó reacciones de organizaciones de apoyo a migrantes en Misuri y de familiares de las víctimas, quienes pidieron justicia y apoyo para las tres hijas de la pareja. Incluso, se ha programado una vigilia con velas en memoria de la pareja para el domingo 2 de agosto a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento de Overland.

*Con información de KCUR