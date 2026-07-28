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Temblor de 5.1 sorprende a guatemaltecos este martes

  • Por Geber Osorio
28 de julio de 2026, 10:40
Un nuevo sismo fue sensible la mañana de este martes. (Foto: Archivo/Soy502)

Un nuevo sismo fue sensible la mañana de este martes. (Foto: Archivo/Soy502)

El sismo fue sensible esta mañana y el epicentro ocurrió en las costas del Pacífico.

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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 10:14 horas de este martes 28 de julio.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 5.1.

La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico.

La profundidad del mismo ocurrió a 23.63 kilómetros, según el Insivumeh.

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