Pasajeros buscan alternativas de transporte para salir de Antigua Guatemala

Pasajeros deben aceptar cobros de Q20 a Q25 de la Ciudad Colonial a San Lucas
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Centenares de usuarios volvieron a depender de vehículos particulares para movilizarse a San Lucas Sacatepéquez y la Ciudad de Guatemala.
El transporte extraurbano ingresó en su segundo día de paro, ante amenazas de extorsionistas, por lo que vecinos buscaron los medios para desplazarse.
"Hay busitos y carros que nos trasladan para La Antigua y sectores cercanos, pero una vueltecita aquí cerca nos sale hasta en Q50", informó Rosa Pérez, quien labora en San Lucas.
Luis Montúfar, ayudante en la parada de buses en San Lucas, señaló que varios pasajeros optan por transbordar para reducir gastos.
"Muchos llegan de Guatemala a la parada de aquí, abordan bus para Santa Lucía (Milpas Altas) y ahí se mueven en otro para La Antigua", explicó.