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Pasajeros buscan alternativas de transporte para salir de Antigua Guatemala

  • Con información de Eddy Roma/Colaborador
28 de julio de 2026, 18:16
Los microbuses han sido una de las alternativas de transporte. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Los microbuses han sido una de las alternativas de transporte. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Pasajeros deben aceptar cobros de Q20 a Q25 de la Ciudad Colonial a San Lucas

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Centenares de usuarios volvieron a depender de vehículos particulares para movilizarse a San Lucas Sacatepéquez y la Ciudad de Guatemala.

El transporte extraurbano ingresó en su segundo día de paro, ante amenazas de extorsionistas, por lo que vecinos buscaron los medios para desplazarse.

"Hay busitos y carros que nos trasladan para La Antigua y sectores cercanos, pero una vueltecita aquí cerca nos sale hasta en Q50", informó Rosa Pérez, quien labora en San Lucas.

Los transportes terminan totalmente llenos ante la demanda de llegar a Antigua Guatemala. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)
Los transportes terminan totalmente llenos ante la demanda de llegar a Antigua Guatemala. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Luis Montúfar, ayudante en la parada de buses en San Lucas, señaló que varios pasajeros optan por transbordar para reducir gastos.

"Muchos llegan de Guatemala a la parada de aquí, abordan bus para Santa Lucía (Milpas Altas) y ahí se mueven en otro para La Antigua", explicó.

Además de los microbuses, los pasajeros optan por motocicletas y carros particulares para transportarse. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)
Además de los microbuses, los pasajeros optan por motocicletas y carros particulares para transportarse. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

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