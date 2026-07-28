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Centro Histórico: transportistas manifiestan por alza de precios de combustibles

  • Por Geber Osorio
28 de julio de 2026, 14:02
Ciudad de Guatemala
Transportistas se encuentran manifestando por el alza de los precios de los combustibles. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Transportistas se encuentran manifestando por el alza de los precios de los combustibles. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

El tránsito se ha visto afectado debido a la manifestación de esta tarde.

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Transportistas de pasajeros se encuentran en una manifestación en el Centro Histórico de la ciudad este martes 28 de julio.

Los pilotos de buses urbanos protestan por el alza de los precios de los combustibles, por lo que varios autobuses se encuentran en la zona 1 de la capital.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que brinda apoyo mediante monitoreo y regulación del tránsito para reducir las afectaciones a la circulación vehicular.

Se recomienda planificar los viajes y utilizar rutas alternas para evitar congestionamiento y atrasos.

Varios buses se encuentran ubicados en la zona 1 por parte de los manifestantes. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
Varios buses se encuentran ubicados en la zona 1 por parte de los manifestantes. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

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