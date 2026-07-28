Centro Histórico: transportistas manifiestan por alza de precios de combustibles

El tránsito se ha visto afectado debido a la manifestación de esta tarde.
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Transportistas de pasajeros se encuentran en una manifestación en el Centro Histórico de la ciudad este martes 28 de julio.
Los pilotos de buses urbanos protestan por el alza de los precios de los combustibles, por lo que varios autobuses se encuentran en la zona 1 de la capital.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que brinda apoyo mediante monitoreo y regulación del tránsito para reducir las afectaciones a la circulación vehicular.
Se recomienda planificar los viajes y utilizar rutas alternas para evitar congestionamiento y atrasos.