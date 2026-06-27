Insivumeh monitorea la salud ambiental de los manglares en Sipacate, Escuintla

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El ente científico llevó a cabo la evaluación mediante la verificación de la calidad del agua.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por medio de su Sección de Oceanografía, llevó a cabo una jornada de toma de muestras de agua en Sipacate, Escuintla.

El propósito del trabajo es evaluar la calidad del ecosistema estuarino y monitorear las condiciones ambientales de los manglares de esa zona costera.

Las labores se desarrollan en un ecosistema estuarino, donde confluyen las aguas dulces provenientes de los ríos con las aguas saladas del océano, lo que convierte a estos espacios en áreas de alta importancia ecológica.

El monitoreo incluye el análisis de indicadores biológicos como fitoplancton, aves, manglares y macroinvertebrados para determinar la calidad del ecosistema. (Foto: Insivumeh / Soy502)

A través del análisis de indicadores biológicos, los especialistas buscan determinar el estado de salud del ecosistema y generar información científica que contribuya a su conservación.

Como parte del estudio, el Insivumeh analiza diferentes grupos biológicos que funcionan como indicadores de la calidad ambiental.

Entre ellos se encuentran el fitoplancton, las aves, el mangle y los macroinvertebrados, organismos cuya presencia, abundancia y diversidad permiten identificar las condiciones ecológicas del área y detectar posibles alteraciones en el ambiente.

Los estudios desarrollados por el Insivumeh buscan generar información científica que contribuya a la conservación de los ecosistemas costeros de Guatemala. (Foto: Insivumeh / Soy502)

La información obtenida servirá para fortalecer el monitoreo de los ecosistemas costeros y estuarinos del país, proporcionando datos técnicos que respalden la toma de decisiones relacionadas con la protección de los manglares.

Estos ecosistemas son considerados fundamentales para la biodiversidad, la regulación de los ecosistemas marino-costeros y la resiliencia frente a los efectos del cambio climático.