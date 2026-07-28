MP solicita 20 de años de prisión en el caso Los estilistas de los Capitol

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Una pena de 20 años de prisión por robo agravado en concurso real fue solicitada por el MP contra Carlos Josué Aquino Ortiz, en el caso conocido como "Los estilistas de los Capitol".

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En el juicio contra Carlos Josué Aquino Ortiz, en el caso conocido como "Los estilistas de los Capitol" el Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal Tercero de Sentencia, presidido por el juez César Amézquita una pena de 20 años de prisión por el delito de robo agravado en concurso real.

El ente investigador dijo que en uno de los videos presentados como prueba se observa al acusado junto a otra persona bajar al lobby del centro comercial y dirigirse al área de cajeros automáticos.

Agregó que las declaraciones fueron congruentes, las víctimas concuerdan que se llegan al lugar con el fin de obtener un servicio, los retienen en contra de su voluntad, los obligan a llamar a familiares para que depositen dinero en sus cuentas, les exigen sus contraseñas de tarjetas y son agredidos física y psicológicamente.

Con esto, argumentó que esta prueba no deja lugar a duda de la participación y culpabilidad del acusado en los hechos antes señalados, por lo que afirmó haber acreditados lo sucedido y la participación de Aquino Ortiz en su calidad de autor, ante lo que solicitó se declare penalmente responsable del delito de robo agravado en concurso real.

Por su parte, la defensa de Aquino Ortíz asegura que los hechos que el MP ha plasmado en el escrito de acusación no han quedado plenamente establecidos.

Ante esto, señaló que existen varios principios procesales y garantías y no negó que su defendido estuviera en el lugar debido a que era su lugar de trabajo, razón por la que solicitó al juzgador se dicte una resolución de carácter absolutoria a favor de su defendido.

Al final, tras escuchar la petición del MP y la defensa, el juzgador programó la audiencia para dictar sentencia para el próximo 24 de agosto, a partir de las 14:00 horas.

El MP solicitó una pena de 20 años de prisión por el delito de robo agravado en concurso real contra Carlos Josué Aquino Ortíz, señalado en el caso "Los estilistas de los Capitol". (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/pzRMeL427C — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 28, 2026

Sobre el caso

La investigación conocida como "Los estilistas de los Capitol" es sobre de una estructura criminal que utilizaba establecimientos de belleza para cometer robos, retenciones ilegales y agresiones sexuales.

Este caso surgió en 2022 y han sido procesadas varias personas, como los t|res estilistas que fueron absueltos el 22 de octubre por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, acusados de secuestro, robo y violación, al determinar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.