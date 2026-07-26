Avioneta estuvo a punto de impactar contra un vehículo en plena pista (video)

Un transporte de dos ruedas apareció de repente cuando una avioneta trataba de descender.
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En redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento en que un piloto de aeronave logra evitar un accidente.
Las imágenes muestran cómo el piloto inicia a descender la aeronave en la pista ubicada en el municipio de Canillá, Quiché, cuando aparece un hombre a bordo de una moto en la orilla de la pista.
Esto obligó al piloto a maniobrar y elevarse nuevamente para evitar impactarle; el piloto tuvo que volver a redondear el área para lograr su descenso.
El conductor de la moto no de detuvo y siguió su marcha pese a observar la aeronave.
Según pobladores, esta escena se repite con frecuencia en el área, donde algunos conductores ingresan a la pista de aterrizaje sin medir el peligro que implica circular por esta zona.