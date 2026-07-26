El último video que compartió “La MiAmor” en TikTok antes de morir en ataque armado

"La MiAmor" falleció tras recibir impactos de bala durante un ataque armado mientras celebraba en su vivienda.
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"¡Mi amor! ¿vas a querer ceviche?" bromeó por última vez "Pako", hijo de María Eugenia Reyes Morales, "La MiAmor", víctima de un ataque armado la noche del 25 de julio.
El último video de "La MiAmor" fue grabado en la vivienda donde se perpetuó el ataque.
En el video se observa su emblemática gabacha y el cincho que utilizaba como parte de sus tradicionales bromas con Pako, luego de que él realizara alguna travesura o chiste.
Ambos disfrutaban de un ceviche y se preparaban para una celebración, que momentos más tarde sería una tragedia.
Durante el ataque armado, otras cinco personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas.