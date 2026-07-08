Los platillos que ha probado Kerry Mann en Guatemala

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El estadounidense Kerry Mann disfruta de su primera semana en Guatemala y mientras lo hace prueba la gastronomía local, estos son los platos que ha comido.

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Junto a su esposa e hijo recorrieron el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, La Antigua y ahora se encuentran en Panajachel, Sololá.

Mixtas Guatemaltecas: Kerry visitó algunos de los lugares más emblemáticos como el restaurante "Barriga llena" donde probó una versión diferente de las tradicionales.

Café: Durante sus estadías en los hoteles degustó el aromático sabor de los granos.

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Atol de elote: la bebida tradicional guatemalteca, con trocitos de elote fue aclamada por el famoso generador de contenido.

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Tostadas: El estadounidense acudió al restaurante antigüeño "Guatelaria" donde probó las tostadas de salsa y de frijol, ya que no es muy asiduo al aguacate.

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Shucos: Kerry recorrió las calles de la ciudad para probar los tradicionales de la zona 4.

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Churrasquito: El clásico de carne asada al carbón, pollo asado, chirmol (salsa de tomate picada con cebolla y cilantro), frijoles volteados, cebollitas asadas, papas, elote y tortillas calientes.

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Subanik: El plato ceremonial maya kaqchikel parecido a un guiso hecho con variedad de chiles y carnes, originario de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, no podía faltar entre las recetas ancestrales del país.

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¿Quién es el estadounidesne Kerry Mann?

Kerry Mann es un generador de contenido que se volvió famoso por probar comida guatemalteca y recomendar restaurantes nacionales en el país del norte, tras probar los sabores realiza sus reseñas.

¿Por qué Kerry Mann está en Guatemala?

Debido a su popularidad entre la comunidad guatemalteca y su crecimiento entre los usuarios de redes sociales en Guatemala, Harrys Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT le hizo una invitación para hacer turismo y probar de primera mano los sabores ancestyrales.

Su calificación "10 de 10" se popularizó mientras daba su veredicto acerca de la cerveza y las gaseosas nacionales, el pepián y otros sabores.