Los platillos que ha probado Kerry Mann en Guatemala

El estadounidense Kerry Mann disfruta de su primera semana en Guatemala y mientras lo hace prueba la gastronomía local, estos son los platos que ha comido.
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Junto a su esposa e hijo recorrieron el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, La Antigua y ahora se encuentran en Panajachel, Sololá.
Mixtas Guatemaltecas: Kerry visitó algunos de los lugares más emblemáticos como el restaurante "Barriga llena" donde probó una versión diferente de las tradicionales.
Café: Durante sus estadías en los hoteles degustó el aromático sabor de los granos.
Atol de elote: la bebida tradicional guatemalteca, con trocitos de elote fue aclamada por el famoso generador de contenido.
Tostadas: El estadounidense acudió al restaurante antigüeño "Guatelaria" donde probó las tostadas de salsa y de frijol, ya que no es muy asiduo al aguacate.
Shucos: Kerry recorrió las calles de la ciudad para probar los tradicionales de la zona 4.
Churrasquito: El clásico de carne asada al carbón, pollo asado, chirmol (salsa de tomate picada con cebolla y cilantro), frijoles volteados, cebollitas asadas, papas, elote y tortillas calientes.
Subanik: El plato ceremonial maya kaqchikel parecido a un guiso hecho con variedad de chiles y carnes, originario de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, no podía faltar entre las recetas ancestrales del país.
¿Quién es el estadounidesne Kerry Mann?
Kerry Mann es un generador de contenido que se volvió famoso por probar comida guatemalteca y recomendar restaurantes nacionales en el país del norte, tras probar los sabores realiza sus reseñas.
¿Por qué Kerry Mann está en Guatemala?
Debido a su popularidad entre la comunidad guatemalteca y su crecimiento entre los usuarios de redes sociales en Guatemala, Harrys Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT le hizo una invitación para hacer turismo y probar de primera mano los sabores ancestyrales.
Su calificación "10 de 10" se popularizó mientras daba su veredicto acerca de la cerveza y las gaseosas nacionales, el pepián y otros sabores.