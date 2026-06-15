Buques "empiezan a salir" del estrecho de Ormuz, afirma Trump

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Estados Unidos espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo "sin peajes" por parte de Irán.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los barcos comerciales "empiezan a salir" del estrecho de Ormuz, gracias al anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

"Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del estrecho de Ormuz", indicó Trump en su red Truth Social, mientras se dirigía a la cumbre del G7 en Francia.

La cancillería iraní anunció poco antes que tenía la intención de cobrar "tasas" por servicios marítimos.

"Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas", que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró JD Vance en el canal CNBC.

La firma del pacto está prevista el viernes en Ginebra.

| URGENTE: Donald Trump ha dicho que "los barcos están empezando a moverse" fuera del Estrecho de Ormuz, tras un acuerdo tentativo con Irán para 'poner fin a la guerra'.

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La incertidumbre rodea otros aspectos clave del acuerdo, incluido el acceso de Irán a sus fondos congelados y el levantamiento de las sanciones internacionales y estadounidenses.

Vance no dio detalles el lunes sobre los términos del pacto, pero destacó que estaba "basado en un proceso de verificación en dos pasos".

"Les decimos a los iraníes: son bienvenidos a tener acceso a una economía no sujeta a sanciones, son bienvenidos a ser reintegrados en la economía mundial, pero solo si cumplen los compromisos que asumen en este acuerdo".

Con información de AFP