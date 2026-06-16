Precios de los combustibles con subsidio registran una baja para esta semana

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El diésel registró una baja de Q 1.97 en una semana.

Los precios de referencia de los combustibles en el área metropolitana registraron una nueva disminución durante la última semana, de acuerdo con la actualización publicada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la modalidad de autoservicio.

Según los datos correspondientes al 16 de junio de 2026, la gasolina superior se cotiza en Q 33.85 por galón, la gasolina regular en Q 32.85 y el diésel en Q 30.25.

Las cifras representan una reducción respecto a los precios reportados el 9 de junio pues la gasolina superior disminuyó Q 0.22 por galón al pasar de Q 34.07 a Q 33.85, mientras que la gasolina regular también registró una baja de Q 0.22, al pasar de Q 33.07 a Q 32.85.

20260616 - Departamentos de Carlos Manoel Alvarez Morales

En el caso del diésel, la reducción fue más pronunciada ya que el precio de referencia pasó de Q 32.22 a Q 30.25 por galón, lo que equivale a una disminución de Q 1.97 en el transcurso de una semana.

Los precios actuales también se sitúan ligeramente por debajo de los reportados el 2 de junio, cuando la gasolina superior se ubicaba en Q 33.91 por galón y la gasolina regular en Q 32.91.

En el caso del diésel, la reducción es de Q 0.39 frente a los Q 30.64 reportados hace dos semanas.

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El MEM recordó que estos montos corresponden a precios de referencia para estaciones de servicio bajo la modalidad de autoservicio y ya incorporan el subsidio temporal aprobado por el Gobierno.

Actualmente, el apoyo estatal contempla un descuento de Q 5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, así como un subsidio de Q 8.00 por galón para el diésel.

Las autoridades precisaron que el comportamiento de los precios de los combustibles depende de las fluctuaciones en los mercados internacionales de petróleo y de factores geopolíticos que inciden en los costos de importación.