Precio del petróleo se dispara más del seis por ciento tras tensión en Oriente Medio

-

Los precios del petróleo se dispararon luego que se diera por terminado el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Este miércoles 8 de julio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el acuerdo de cese el fuego con Irán "se terminó", los precios del petróleo se dispararon en un 6%.

El término del alto al fuego provisional que permanecía entre Irán y Estados Unidos se debió a una nueva escalada de ataques en Medio Oriente que reavivó el temor a una crisis energética global.

Según los reportes, el barril de referencia internacional Brent avanzó 7%, hasta los USD 79,35, mientras que el contrato estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 6,5%, hasta los USD 75,04 por barril.

Cabe recordar que ambos contratos habían retrocedido en las últimas semanas desde picos que superaron los USD 100, a niveles cercanos a los previos al estallido de la guerra con Irán, a fines de febrero.

Tras el conflicto que revive entre Estados Unidos e Irán, los precios del petróleo se han visto en un fuerte incremento. (Foto ilustrativa: iStock)

Revive el conflicto en Oriente medio

Estados Unidos lanzó una ofensiva contra el régimen de Teherán, luego de que fuerzas iraníes atacaran tres embarcaciones en el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural que se comercializa a nivel mundial.

"Para mí, creo que se terminó", respondió Trump al ser consultado sobre el estado del cese el fuego, al margen de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, Turquía, aunque aclaró que permitirá que continúen las negociaciones. "Es solo una pérdida de tiempo tratar con ellos", agregó el mandatario.

"Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie. (Foto: AFP)

Operan en rojo

Los principales índices de Wall Street recortaban parte de sus pérdidas respecto de la apertura, aunque se mantenían en terreno negativo.

El Dow Jones cedía 1,19%, hasta los 52.295,99 puntos. El S&P 500 retrocedía 0,49%, hasta los 7.467,28 puntos, mientras que el Nasdaq Composite, de fuerte peso tecnológico, perdía 0,26%, a 25.750,64 puntos. El índice de volatilidad VIX saltaba 8,5%, hasta los 17,50 puntos.

El repunte del crudo también presionó al mercado de bonos: el rendimiento de los Treasury a 10 años avanzaba 1,32%, hasta 4,589%, mientras que el bono a 30 años subía a 5,08%. Analistas advirtieron que los inventarios estadounidenses en la Reserva Estratégica de Petróleo cayeron a su nivel más bajo desde 1983, lo que deja a los mercados más expuestos ante eventuales shocks de oferta.

En Europa, las pérdidas se profundizaron respecto de la apertura. El DAX alemán perdía 2,21%, hasta los 24.901,24 puntos, y el CAC 40 de París caía 2,26%, a 8.245,52 unidades. El FTSE 100 británico bajaba 1,67%, hasta los 10.487,89 puntos, y el EURO STOXX 50 retrocedía 1,87%.

Mientras, en Asia el Nikkei 225 de Tokio se hundía 2,1%, hasta los 66.819,05 puntos, mientras que el Kospi surcoreano se desplomaba 5,4%, a 7.246,79 unidades.

*Con información de Infobae