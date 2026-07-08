¡Termina alto al fuego! Trump asegura que terminó la tregua y atacarán a Irán

-

El precio del petróleo se disparó hasta un 5% luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declarara en contra de Irán y se reactivara el conflicto.

OTRAS NOTICIAS: Ejército confirma muerte de rescatista que había desaparecido tras accidente aéreo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles 8 de julio, que la tregua con Irán "ha terminado" tras los nuevos ataques cruzados entre las fuerzas estadounidenses y la república islámica.

Trump calificó a Irán de "basura" y de ser un país dirigido por "locos" después de que Teherán respondiera a bombardeos estadounidenses atacando bases norteamericanas en el Golfo.

Los precios del petróleo se dispararon de inmediato un 5% tras las declaraciones del mandatario estadounidense.

"Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump durante la cumbre de la OTAN en Ankara, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie. "Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", añadió.

Trump advirtió este miércoles que las fuerzas estadounidenses atacarán de nuevo Irán esta noche. (Foto: AFP)

Asimismo, declaró que: "Son basura, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían".

El mandatario acusó además a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en la tregua firmada entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio.

"Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados", añadió Trump.

Trump indicó que se terminó el "alto al fuego" provisional con Irán. (Foto: AFP)

Volverán a atacar a Irán

Trump advirtió este miércoles que las fuerzas estadounidenses atacarán de nuevo Irán esta noche.

"Esta noche les vamos a dar duro" declaró antes de una entrevista con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía. "Violan el acuerdo cada día", aseguró Trump.

*Con información de AFP