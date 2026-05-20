El MP explica la razón por la que destituyó a Rafael Curruchiche

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La destitución del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, se oficializó a través de un comunicado en el que el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) afirma que esta decisión obedece al fortalecimiento y reorganización del MP.

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A través de un comunicado, el Ministerio Público (MP), dirigido por el Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, oficializó la remoción del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI), Rafael Curruchiche.

Según el documento y al ejercicio de las facultades legales del Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP, "esta decisión responde al proceso de fortalecimiento y reorganización institucional conforme a la Constitución y la Ley Orgánica del MP".

"Esta decisión responde al proceso de fortalecimiento y reorganización institucional, conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Ministerio Público y la normativa vigente", se lee en el texto.

De esta cuenta, se lee que con estas acciones el MP garantiza la continuidad de las investigaciones y reafirma su compromiso con una gestión eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía.

A través de un comunicado el MP oficializó la remoción del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche. (Foto: Ministerio Público/Soy502)

Destitución

La destitución de Churruchiche se dio a través del acuerdo 771-2026 del MP, según la Ley Orgánica del MP y el Pacto Colectivo en Condiciones de Trabajo que establece que los Fiscales de Sección ocupan cargos de confianza, de libre nombramiento y remoción.

Churruchiche fungió como jefe de la FECI a partir de 2021, nombrado por la exfiscal General, Consuelo Porras.

El ahora exjefe de la FECI, sustituyó en el cargo al exfiscal Juan Francisco Sandoval, que actualmente se encuentra exiliado en los Estados Unidos.