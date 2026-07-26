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Provial alterna paso vehicular en kilómetro 182 de ruta CA-2

  • Por Cristóbal Veliz
26 de julio de 2026, 15:34
Provial reporta tránsito leto en el kilómetro 182,&nbsp;de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de San Sebastián, Retlahuleu. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

Provial reporta tránsito leto en el kilómetro 182, de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de San Sebastián, Retlahuleu. (Foto: Captura de pantalla/Soy502)

Debido a un accidente de tránsito Provial reporta paso vehicular lento por el kilómetro 182, jurisdicción de San Sebastián, Retalhuleu.

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La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), reporta paso vehicular lento por el kilómetro 182 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de San Sebastián, Retalhuleu.

Esto, como consecuencia de una colisión entre un cabezal y un automóvil particular, cuyo resultado permitió el traslado de tres personas a un centro asistencial de la localidad.

Provial informó que por un período de tiempo se obstruye el carril hacia occidente y se alterna el paso.

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