Provial alterna paso vehicular en kilómetro 182 de ruta CA-2

Debido a un accidente de tránsito Provial reporta paso vehicular lento por el kilómetro 182, jurisdicción de San Sebastián, Retalhuleu.
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La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), reporta paso vehicular lento por el kilómetro 182 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de San Sebastián, Retalhuleu.
Esto, como consecuencia de una colisión entre un cabezal y un automóvil particular, cuyo resultado permitió el traslado de tres personas a un centro asistencial de la localidad.
Provial informó que por un período de tiempo se obstruye el carril hacia occidente y se alterna el paso.