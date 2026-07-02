Proyecto de semáforos inteligentes alcanza 70 % de avance y concluiría en noviembre

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Autoridades municipales implementarán campañas con el propósito de incentivar a los automovilistas a respetar las áreas de cruce.

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La Municipalidad de Guatemala informó que el proyecto de Semáforos Inteligentes registra un avance del 70 % y mantiene el cronograma previsto para concluir la instalación de toda la red en noviembre próximo.

Las autoridades municipales indicaron que, además de la implementación tecnológica, trabajan en medidas complementarias para evitar el bloqueo de intersecciones, una práctica que afecta el funcionamiento del sistema.

El concejal IV de la Municipalidad de Guatemala Héctor Leonel Flores, explicó que la ejecución del proyecto continúa conforme a la planificación establecida y reiteró que la fecha de culminación de la instalación de los nuevos semáforos se mantiene para noviembre.

No obstante, señaló que uno de los principales retos para maximizar la eficiencia del sistema es evitar que los conductores bloqueen las intersecciones, ya que esta conducta altera los ciclos programados de las luces y reduce la efectividad en la administración de los flujos vehiculares.

"Con alguien que se quede bloqueando una intersección ya se pierde uno, dos y hasta tres tiempos de semáforo, lo que afecta toda la planificación del sistema", indicó Flores.

Héctor Flores, precisó que el nuevo sistema busca optimizar la movilidad mediante tecnología que ajusta los tiempos de los semáforos de acuerdo con el flujo vehicular. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Para atender esta situación, anunció que la comuna implementará bahías antibloqueo en distintos puntos de la ciudad y desarrollará una campaña de concienciación mediante pantallas informativas, con el propósito de incentivar a los automovilistas a respetar las áreas de cruce.

El funcionario aseguró que el proyecto ya comienza a mostrar resultados en algunos sectores de la capital.

Como ejemplo, mencionó la Diagonal 6 de la zona 10, en donde las mediciones realizadas por la Municipalidad reflejan una reducción del 12 % en los tiempos de desplazamiento entre el bulevar Los Próceres y el inicio de la 10 calle, en las cercanías del paso a desnivel.

El proyecto de semáforos inteligentes, impulsado por la Municipalidad de Guatemala, busca modernizar la gestión del tránsito mediante una red de semáforos conectados que operan con tecnología de monitoreo y análisis en tiempo real.

La iniciativa contempla la modernización de 511 intersecciones en distintos puntos de la ciudad, equipadas con controladores electrónicos, cámaras y sensores capaces de medir el flujo vehicular para ajustar automáticamente los ciclos de las luces según la demanda del tránsito.

Toda la red es administrada desde un Centro de Control Integral de Tránsito, donde personal especializado supervisa el comportamiento de las intersecciones y puede intervenir cuando se registran accidentes, bloqueos o congestionamientos.

Además, el sistema se complementa con herramientas de información vial en tiempo real para optimizar la movilidad.

De acuerdo con la Municipalidad, entre los principales beneficios del proyecto figuran la reducción de los tiempos de viaje, una mayor fluidez del tránsito, menor consumo de combustible y la disminución de emisiones contaminantes.

Asimismo, el sistema está diseñado para mejorar la coordinación entre intersecciones y facilitar el paso de peatones, transporte público y vehículos de emergencia cuando las condiciones lo requieran.