Concejo Municipal de Guatemala celebra los 250 años de la ciudad (video)

La solemne sesión se realizó en el Cerrito del Carmen, un sitio clave dentro del proceso de traslación que dio origen a la Nueva Guatemala de la Asunción.

El Concejo Municipal de Guatemala realizó una sesión solemne en el emblemático Cerrito del Carmen, en conmemoración de los 250 años de la Ciudad de Guatemala en el Valle de la Ermita.

El alcalde, Ricardo Quiñónez, estuvo presente y afirmó que "Desde el Cerrito del Carmen podemos observar la ciudad, pero, sobre todo, entenderla. La Ciudad de Guatemala nació con una vocación clara como ciudad de comercio, intercambio y movimiento, y así se consolidó, y se consolida hoy como el principal cruce de caminos, el punto donde se articulan el desarrollo, la conectividad y las oportunidades del país".

El alcalde de la ciudad participó en el acto.

Tras los terremotos que afectaron a Santiago de Guatemala, una nueva visión definió el rumbo de la capital. "Donde se cruzan los caminos, nacen las oportunidades", y fue precisamente en ese contexto histórico donde comenzó a configurarse una nueva etapa urbana, administrativa y social.

Valor histórico

Este espacio fue elegido por su valor histórico y simbólico dentro de un momento crucial, recordando que el 2 de enero de 1776, nuestras autoridades se reunieron por primera vez en este lugar para iniciar una nueva época en la historia de la ciudad.



"Hoy, cada día laboral, más de 700 mil vehículos ingresan al área metropolitana, generando una presión que exige decisiones de alcance nacional para ordenar la movilidad y aliviar la carga urbana. Estas acciones fortalecen la competitividad, la productividad y la calidad de vida del país. Cuando la Ciudad de Guatemala avanza, toda Guatemala avanza", afirmó el alcalde.