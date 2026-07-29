Captan a mujeres cuando roban un emblema de automóvil en la zona 11

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El robo quedó documentado por medio de una cámara de seguridad en la zona 11 de la ciudad.

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La cámara de seguridad de una vivienda en la colonia Utatlán, en la zona 11 de la ciudad, captó el momento exacto en el que dos mujeres realizaron el robo de un emblema.

En el video se observa que dos mujeres se acercan a un vehículo tipo camioneta que estaba parqueado en la vía pública.

Por algunos momentos vigilaron que nadie se acercara.

Finalmente, logran quitar el emblema del vehículo. Una de ellas lo esconde dentro de sus prendas de vestir y rápidamente se retiran del lugar.

Un video logró evidenciar el robo de un emblema en la zona 11 de la ciudad.



El hecho sucedió este miércoles 29 de julio. pic.twitter.com/WVuWKl0P88 — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) July 29, 2026

En otro caso

En la zona 10 capitalina, hace algunos días se registró un hecho delictivo en un negocio.

El momento también quedó captado en video, evidenciando el robo a un vehículo que permanecía parqueado.