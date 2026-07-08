Real Madrid y el Betis acuerdan el traspaso de Fran García

El Real Betis ha cerrado este miércoles la incorporación de Fran García después de alcanzar un acuerdo con el Real Madrid para el traspaso del lateral izquierdo. La operación permitirá al conjunto blanco ingresar alrededor de cuatro millones de euros, además de conservar el 50 % de los derechos del futbolista.
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El defensa madrileño, de 26 años, afrontaba el último año de su contrato con el Madrid. Sin embargo, continuará su carrera en el conjunto sevillano, con el que ha firmado un vínculo hasta junio de 2030.
Formado en las categorías inferiores del club blanco, Fran García tuvo su estreno con el primer equipo en 2018 durante un encuentro de la Copa del Rey. No obstante, fue en el Rayo Vallecano donde consiguió consolidarse como futbolista de Primera División tras disputar tres campañas, rendimiento que llevó al Real a recuperarlo en 2023.
Desde su regreso al Santiago Bernabéu, su protagonismo fue disminuyendo de manera progresiva. En ese periodo disputó 109 partidos oficiales, en los que anotó tres goles y repartió doce asistencias. Seis de esos pases de gol llegaron durante su primera temporada de esta segunda etapa en el conjunto madridista.