¡Terminó contra la vía! Auto derrapa en la ruta Interamericana (video)

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El conductor perdió el control y alarmó con un fuerte rechinido de llantas.

El conductor de un auto perdió el control del volante y, por causas aún desconocidas, derrapó sobre la carretera.

El incidente ocurrió a la altura de Tecpán, Chimaltenango, ruta Interamericana.

Un cámara ubicada en el lugar captó el incidente.

Tras haber patinado sobre el asfalto y provocado un fuerte rechinido de llantas, el auto quedó contra la vía.

Segundos después, el conductor retomó el volante y se retiró del lugar.

Mira aquí el video:

Graban derrape de vehículo en la Ruta Interamericana, a la altura de Tecpán, Chimaltenango. pic.twitter.com/JWftkygUFU — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) June 18, 2026

El área de Tecpán es conocida por su clima nublado y asfalto húmedo, factores que incrementan el riesgo de derrapes.

Según registros de Provial, este sector reporta incidentes diarios, muchos de los cuales resultan en colisiones frontales o vehículos que terminan fuera de la cinta asfáltica.