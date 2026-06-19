¡Terminó contra la vía! Auto derrapa en la ruta Interamericana (video)

El conductor perdió el control y alarmó con un fuerte rechinido de llantas.
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El conductor de un auto perdió el control del volante y, por causas aún desconocidas, derrapó sobre la carretera.
El incidente ocurrió a la altura de Tecpán, Chimaltenango, ruta Interamericana.
Un cámara ubicada en el lugar captó el incidente.
Tras haber patinado sobre el asfalto y provocado un fuerte rechinido de llantas, el auto quedó contra la vía.
Segundos después, el conductor retomó el volante y se retiró del lugar.
Mira aquí el video:
El área de Tecpán es conocida por su clima nublado y asfalto húmedo, factores que incrementan el riesgo de derrapes.
Según registros de Provial, este sector reporta incidentes diarios, muchos de los cuales resultan en colisiones frontales o vehículos que terminan fuera de la cinta asfáltica.