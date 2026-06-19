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Así quedó el auto de conductora tras mortal accidente en la San Juan (video)

  • Por Jessica González
19 de junio de 2026, 07:40
La conductora quedó bajo arresto domiciliario. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

La conductora quedó bajo arresto domiciliario. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

La joven de 23 años chocó contra varios autos, arrolló a una mujer y finalmente se empotró en un árbol.

EN CONTEXTO: ¿Qué pasó con el motorista que agredió a conductora tras accidente?

El trágico accidente vial ocurrido la tarde del miércoles 17 de junio, en la Calzada San Juan, zona 7, dejó como saldo una mujer fallecida, quien fue identificada como Lucrecia Chávez, de 60 años. 

Heidi Julia Rottmann Rodríguez, de 23 años, perdió el control y chocó con varios autosTras virar en "U" de manera imprudente, arrolló a un motorista y a Chávez, quien iba en la moto como acompañante.

Luego del percance, otro motorista apareció en el lugar de los hechos y cuando la conductora le ofreció una disculpa, la agredió con su casco, dejándola en el suelo.

Auto destrozado

La motocicleta donde viajaba Chávez quedó completamente destruida, mientras que el auto de Rottmann, un Mercedes Benz, quedó seriamente dañado de la parte delantera y fue consignado por las autoridades.

Luego de haber sido detenida, el Juzgado Cuarto de Instancia Penal le dio a Rottman una medida sustitutiva y arresto domiciliario.

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