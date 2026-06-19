Así quedó el auto de conductora tras mortal accidente en la San Juan (video)

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La joven de 23 años chocó contra varios autos, arrolló a una mujer y finalmente se empotró en un árbol.

El trágico accidente vial ocurrido la tarde del miércoles 17 de junio, en la Calzada San Juan, zona 7, dejó como saldo una mujer fallecida, quien fue identificada como Lucrecia Chávez, de 60 años.

Heidi Julia Rottmann Rodríguez, de 23 años, perdió el control y chocó con varios autos. Tras virar en "U" de manera imprudente, arrolló a un motorista y a Chávez, quien iba en la moto como acompañante.

Luego del percance, otro motorista apareció en el lugar de los hechos y cuando la conductora le ofreció una disculpa, la agredió con su casco, dejándola en el suelo.

Auto destrozado

La motocicleta donde viajaba Chávez quedó completamente destruida, mientras que el auto de Rottmann, un Mercedes Benz, quedó seriamente dañado de la parte delantera y fue consignado por las autoridades.

Así quedó el auto de conductora que provocó mortal accidente la calzada San Juan



Video: Jorge Senté pic.twitter.com/mKpNSvFqEQ — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) June 19, 2026

Luego de haber sido detenida, el Juzgado Cuarto de Instancia Penal le dio a Rottman una medida sustitutiva y arresto domiciliario.