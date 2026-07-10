¿Hay desabastecimiento de vacunas? Salud anuncia planes de contingencia

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Autoridades supervisan área de biológicos ante riesgo de desabastecimiento de vacunas y medicamentos.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) inspeccionó el área de biológicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La medida se dio ante la preocupación manifestada por distintos sectores sobre un posible desabastecimiento de medicamentos esenciales y vacunas destinadas a grupos prioritarios.

La verificación se concentró en la disponibilidad de insumos para la prevención y atención de enfermedades, entre ellos vacunas contra el sarampión y el rotavirus, así como medicamentos utilizados en servicios dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad.

Durante la visita, las autoridades del MSPAS reconocieron que existe la posibilidad de que se produzca un desabastecimiento de determinados insumos. No obstante, aseguraron que cuentan con planes de contingencia para reducir el impacto en la prestación de los servicios.

Personal de la PDH supervisó el área de biológicos del MSPAS para verificar la existencia, almacenamiento y distribución de vacunas y medicamentos. (Foto: PDH / Soy502)

Según lo informado, las medidas contemplan agilizar los procesos de adquisición de medicamentos y vacunas, además de complementar las existencias por medio de donaciones.

Según la cartera de Salud el objetivo es garantizar la continuidad de la atención y evitar interrupciones prolongadas en el suministro.

El personal de la PDH inspeccionó los cuartos fríos en los que se almacenan las vacunas y medicamentos, verificó la existencia física de los productos, sus fechas de vencimiento y los mecanismos utilizados para distribuirlos hacia los distintos servicios de salud del país.

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La supervisión también incluyó consultas a los funcionarios responsables de la planificación y adquisición de los insumos, con el propósito de establecer las acciones previstas para garantizar el suministro oportuno y la atención de los pacientes.

En la diligencia participaron representantes de las Defensorías de Salud, de la Mujer y de la Diversidad Sexual de la PDH.

Estas dependencias anunciaron que darán seguimiento a las medidas implementadas por las autoridades de Salud para verificar que se garantice el derecho a la salud y el acceso oportuno a vacunas y medicamentos.