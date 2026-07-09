¡Intensifican batalla contra el dengue! Las brigadas que atacan criaderos de zancudos

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Salud promueve acciones para eliminar criaderos de mosquitos para controlar enfermedades trasmitidas por estos vectores.

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) intensificó las acciones de prevención y control del dengue en comunidades del departamento de Guatemala.

Para ello, brigadas especializadas recorren distintos municipios para eliminar criaderos y reducir la presencia del mosquito transmisor, con el objetivo de proteger la salud de las familias.

La Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala Nor Occidente, por medio del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), desarrolla jornadas de nebulización y abatización en Ciudad Quetzal y San Raymundo.

Brigadas del Ministerio de Salud realizan jornadas de nebulización y abatización en Ciudad Quetzal y San Raymundo para reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue. (Foto: MSPAS / Soy502)

Las acciones forman parte de una estrategia para disminuir el riesgo de transmisión del dengue y otras enfermedades.

Durante las intervenciones, el personal sanitario realiza nebulizaciones para reducir la población de mosquitos adultos y aplica larvicida en depósitos útiles de agua, con el fin de evitar la reproducción del vector.

Estas acciones se complementan con labores permanentes de vigilancia epidemiológica y control en las comunidades.

Según el MSPAS, las jornadas fortalecen el Modelo de Atención Integral e Incluyente basado en Redes de Atención en Salud, al acercar medidas preventivas directamente a los hogares y promover la participación de la población en la eliminación de criaderos.

Las autoridades de Salud recordaron que la prevención inicia en cada vivienda, por lo que instaron a mantener limpios los patios, eliminar recipientes que acumulen agua.

Asimismo, piden a la población que permita el ingreso de las brigadas, medidas consideradas fundamentales para reducir la proliferación del mosquito transmisor y proteger la salud de las comunidades.