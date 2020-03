Reguetonero sale del hospital tras sufrir quebrantos de salud

El cantante de música urbana Félix Gerardo Ortíz, conocido en el medio artístico como Zion, está fuera de peligro luego que el miércoles se diera a conocer que había ingresado de urgencia a un hospital.

Por medio de una transmisión en directo en Instagram, el integrante del dueto Zion y Lennox, compartió con sus seguidores su cuadro de salud, donde reveló que no tuvo un derrame cerebral como se había manejado en un principio, aunque sí permaneció bajo observación.

“Llegamos a Ciudad de México y fuimos de una vez al hospital, de urgencias. Al principio creían que venía con síntomas de coronavirus, me aislaron, me hicieron un montón de preguntas, no les miento, también estaba un poquitito asustado, pensaba que sí, hemos viajado mucho estas últimas semanas. Me dio un desgaste físico, no podía respirar, no podía caminar. Me hicieron muchísimos estudios”, relató en el video.

Afortunadamente para el cantante reguetonero, su salud mejoró y fue dado de alta.

Este jueves participará junto a su compañero en los Premios Spotify en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.