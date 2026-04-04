Detienen a madre e hija en Villa Nueva señaladas de extorsión

Este sábado 4 de abril, la Policía Nacional Civil realizó la captura de una mujer y su hija sindicadas de extorsión.

Se trata de Miriam "N", de 66 años y a su hija Susy "N", 45 años, quienes tenían orden de aprehensión giradas por un juzgado de la capital y San Marcos.

El hecho se reportó en la colonia San Miguelito Bárcenas, Villa Nueva y el operativo estuvo a cargo de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).

Ambas mujeres fueron puestas bajo la disposición de la ley para esclarecer su situación penal.

En otros casos de extorsión

También en Villa Nueva, la PNC detuvo a Rutilia "N", de 40 años, señalada de los delitos de extorsión y rebeldía.

En el kilómetro 185.3 ruta a Nuevo San Carlos, Retalhuleu, agentes policiales detuvieron a Gustavo "N" de 28 años, por extorsión.

En la zona 1 de Escuintla investigadores, capturaron a Amparo "N", de 52 años, sindicada de extorsión.

Varios operativos a nivel nacional permitieron la captura de varios señalados por extorsión. (Foto: PNC)